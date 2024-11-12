Повідомляє 24 Канал з посиланням на Nation Thailand. Серед затриманих – двоє українців, один вірменин та один росіянин.

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Що відомо про пограбування

Подія відбулася ввечері 8 листопада на острові Пхукет, що на півдні Таїланду. Серед затриманих були двоє українців, один вірменин та один росіянин віком від 19 до 22 років. Їх звинувачують у пограбуванні із застосуванням зброї та незаконному позбавленні волі людини.

За словами 23-річного українця, який став жертвою нападу, його запросив у готельний номер знайомий, також громадянин України. У кімнаті він зустрів ще одного українця, а в туалеті ховалися двоє чоловіків у масках, які зв’язали йому руки й ноги за допомогою мотузок і кабельних стяжок.

Як розповів потерпілий, один із громадян України погрожував зламати йому палець молотком, а чоловік у масці тримав ніж. Нападники вимагали переказати на їхні рахунки криптовалюту вартістю півмільйона доларів. Юнак стверджує, що домовився передати лише половину цієї суми.

Після того, як він переказав 8,5 мільйона тайських батів у криптовалюті, нападники прив’язали його до ліжка, зібрали речі й втекли.

Потерпілий розповів, що одразу поїхав до аеропорту Пхукета на своєму мотоциклі, сподіваючись знайти грабіжників, але не зміг їх відшукати й звернувся до поліції.

Як зловмисники дізналися про статки потерпілого

Як встановили правоохоронці, один із підозрюваних регулярно купував у потерпілого криптовалюту, тому знав, що той зберігає значні обсяги токенів.

Власник готелю повідомив, що бачив, як чоловіки у масках зв’язують українця, але вирішив, що це просто постановка для зйомок на YouTube, бо не чув жодних звуків боротьби.