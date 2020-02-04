Лукашенко объяснил, куда исчезли директоры сахарных заводов Беларуси

В конце января в Беларуси одновременно исчезли директора всех 4 сахарных заводов страны. Об их судьбе ничего не было известно, только некоторые СМИ предполагали: мужчин могли задержать представители КГБ. И вот – 4 февраля об инциденте заговорил президент страны Александр Лукашенко.

Он заявил, что директоров сахарных заводов Беларуси действительно задержали. Всем им объявили подозрение в коррупции. Об этом Лукашенко рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1".

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Президент Беларуси обвинил чиновников в продаже сахара по заниженным ценам России.

Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали его на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов,

– рассказал о схеме белорусский лидер.

Интересно, что часть сахара, который импортировала Беларусь в Россию, возвращалась обратно в Беларусь, где также продавалась по завышенной цене. Детали дела вскоре раскроет Комитет государственной безопасности Беларуси.

Внимание! С момента исчезновения директоров сахарных заводов Беларуси, то есть, от 28 января, это первое упоминание о них и их задержании.

Что известно об исчезновении директоров сахарных заводов Беларуси: