Лукашенко объяснил, куда исчезли директоры сахарных заводов Беларуси
В конце января в Беларуси одновременно исчезли директора всех 4 сахарных заводов страны. Об их судьбе ничего не было известно, только некоторые СМИ предполагали: мужчин могли задержать представители КГБ. И вот – 4 февраля об инциденте заговорил президент страны Александр Лукашенко.
Он заявил, что директоров сахарных заводов Беларуси действительно задержали. Всем им объявили подозрение в коррупции. Об этом Лукашенко рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1".
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Президент Беларуси обвинил чиновников в продаже сахара по заниженным ценам России.
Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали его на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов,
– рассказал о схеме белорусский лидер.
Интересно, что часть сахара, который импортировала Беларусь в Россию, возвращалась обратно в Беларусь, где также продавалась по завышенной цене. Детали дела вскоре раскроет Комитет государственной безопасности Беларуси.
Внимание! С момента исчезновения директоров сахарных заводов Беларуси, то есть, от 28 января, это первое упоминание о них и их задержании.
Что известно об исчезновении директоров сахарных заводов Беларуси:
- Странный инцидент произошел с белорусским самолетом, вылетел из Гродно и направлялся в немецкий Мюнхен, 24 января. После посадки пассажирского борта с него сняли 6 путешественников. По информации СМИ, среди них был Михаил Кришаптович – директор Городейского сахарного завода.
- 27 января исчез директор Скидельский сахарного завода Дмитрий Егоров. Накануне он поехал в Минск на совещание.
- Тоже 27 января пропал директор Слуцкого завода Николай Прудник. Он якобы "уехал в отпуск".
- В этот же день с рабочего места исчез и директор Жабинковського завода Виктор Миронов.
- Кроме того, исчез Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, которую основали сахарные заводы. В московском офисе фирмы утверждали, что директор уехал в командировку.
- Всего в этом деле якобы были задержаны 11 человек.