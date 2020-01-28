В Беларуси внезапно исчезли директора всех сахарных заводов

В Беларуси одновременно исчезли директора всех 4 сахарных заводов. Внезапно исчез также руководитель Белорусской сахарной компании.

Вероятно директоров задержали сотрудники КГБ, сообщает TUT.BY.

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Что известно о пропавших

– 24 января директора Городейского сахарного завода Михаила Криштаповича сняли с самолета, на котором он хотел улететь на отдых в Мюнхен.

Странный инцидент произошел с белорусским самолетом, который вылетел из Гродно и направлялся в немецкий Мюнхен. После посадки пассажирского борта с него сняли 6 путешественников. Как это было – читайте здесь.

– 27 января на Скидельском сахарном заводе заявили, что директор Дмитрий Егоров поехал в Минск на совещание.

– 27 января директор Слуцкого завода Николай Прудник "уехал в отпуск". В этот же день с рабочего места исчез и директор Жабинковского завода Виктор Миронов.

Кроме того, исчез Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, которую основали сахарные заводы. В московском офисе фирмы утверждают, что директор уехал в командировку еще на прошлой неделе.

Пока ни одно силовое ведомство не назвало причину "исчезновения" руководителей заводов. СМИ утверждают, что их задержал Комитет государственной безопасности по делу о коррупции. В КГБ эту информацию никак не комментируют.

Важно! В конце прошлой недели по этому делу задержали 11 человек.