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      У Білорусі раптово зникли директори всіх цукрових заводів

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      У Білорусі зникли директори цукрових заводів / rusplt.ru

      У Білорусі одночасно зникли директори усіх 4 цукрових заводів. Раптово зник також керівник Білоруської цукрової компанії.

      Ймовірно директорів затримали працівники КДБ, повідомляє TUT.BY.

      Зверніть увагу: Нас раком поставили: Лукашенко знову поскаржився на Росію через нафтовий конфлікт – відео

      Що відомо про зниклих

      – 24 січня директора Городейського цукрового заводу Михайла Кріштаповича зняли з літака, на якому він хотів полетіти на відпочинок до Мюнхена.

      Дивний інцидент трапився з білоруським літаком, що вилетів із Гродно та прямував до німецького Мюнхена. Після посадки пасажирського борту з нього зняли 6 мандрівників. Як це було – читайте тут.

      – 27 січня на Скидельському цукровому заводі заявили, що директор Дмитро Єгоров поїхав у Мінськ на нараду.

      – 27 січня директор Слуцького заводу Микола Прудник "поїхав у відпустку". Цього ж дня з робочого місця зник й директор Жабинковського заводу Віктор Миронов.

      Окрім того, зник Дмитро Кирилов, керівник Білоруської цукрової компанії, яку заснували цукрові заводи. У московському офісі фірми стверджують, що директор поїхав у відрядження ще минулого тижня.

      Наразі жодне силове відомство не назвало причину "зникнення" очільників заводів. ЗМІ стверджують, що їх затримав Комітет державної безпеки у справі про корупцію. У КДБ цю інформацію ніяк не коментують.

      Важливо! Наприкінці минулого тижня у цій справі затримали 11 людей.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Кримінальні новини Олександр Лукашенко
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