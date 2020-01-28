У Білорусі раптово зникли директори всіх цукрових заводів

У Білорусі одночасно зникли директори усіх 4 цукрових заводів. Раптово зник також керівник Білоруської цукрової компанії.

Ймовірно директорів затримали працівники КДБ, повідомляє TUT.BY.

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Що відомо про зниклих

– 24 січня директора Городейського цукрового заводу Михайла Кріштаповича зняли з літака, на якому він хотів полетіти на відпочинок до Мюнхена.

Дивний інцидент трапився з білоруським літаком, що вилетів із Гродно та прямував до німецького Мюнхена. Після посадки пасажирського борту з нього зняли 6 мандрівників. Як це було – читайте тут.

– 27 січня на Скидельському цукровому заводі заявили, що директор Дмитро Єгоров поїхав у Мінськ на нараду.

– 27 січня директор Слуцького заводу Микола Прудник "поїхав у відпустку". Цього ж дня з робочого місця зник й директор Жабинковського заводу Віктор Миронов.

Окрім того, зник Дмитро Кирилов, керівник Білоруської цукрової компанії, яку заснували цукрові заводи. У московському офісі фірми стверджують, що директор поїхав у відрядження ще минулого тижня.

Наразі жодне силове відомство не назвало причину "зникнення" очільників заводів. ЗМІ стверджують, що їх затримав Комітет державної безпеки у справі про корупцію. У КДБ цю інформацію ніяк не коментують.

Важливо! Наприкінці минулого тижня у цій справі затримали 11 людей.