Сорванные крыши, разрушенные мосты и десятки погибших: мощный тайфун "Яги" накрыл Вьетнам

Вьетнам накрыл мощный тайфун "Яги". По предварительной информации, стихия унесла жизни десятков людей, среди которых есть младенец.

Ужасная непогода пришла во Вьетнам еще в субботу, 7 сентября. Она нарушила работу предприятий и заводов, сильный ветер сорвал крыши, а из-за наводнения обвалились мосты.

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Что известно о жертвах тайфуна во Вьетнаме

Уровень воды в нескольких реках в северных регионах Вьетнама был опасно высоким. Из прибрежных городов эвакуировали почти 50 тысяч жителей.

Справочно. Тайфун "Яги" стал самым сильным тайфуном, который накрыл Вьетнам за последние десятилетия. Зафиксирована скорость ветра до 149 километров в час. В воскресенье он несколько стих, но синоптики предупредили, что ливни продолжаются и могут вызвать наводнения и оползни. Местами уровень воды может превышать 40 сантиметров.



Незадолго до этого "Яги" бушевал в Китае. Метеорологи говорят, что такие стихии становятся сильнее из-за изменения климата.

Тайфун накрыл Вьетнам: смотрит видео

В первый день стихия унесла жизни 9 человек, а на следующий еще 6. В частности, в туристическом городе Са Па в результате оползня погиб младенец.

В понедельник, 9 сентября, в результате оползня в горной провинции Као Банг снесло пассажирский автобус с 20 людьми. Также в провинции Фу Тхо утром этого же дня обвалился стальной мост через реку. Сейчас там продолжаются спасательные работы. Известно, что 10 автомобилей и два мотоцикла упали в реку.

Трех человек вытащили из реки и доставили в больницу, еще 13 считаются пропавшими без вести,

– сообщает издание.

Среди спасенных был 50-летний мужчина. Он рассказал, что как раз ехал по мосту на мотоцикле, когда услышал громкий шум. "Мне казалось, что я утонул на дне реки", – сказал мужчина и добавил, что ему удалось спастись благодаря дрейфующему банановому дереву.

Тайфун "Яги" срывал крыши и валил деревья: смотрите видео

Известно, что от непогоды сильно пострадали некоторые отели, которые пока не принимают гостей. Те, что уцелели, – переполнены. Также 4 аэропорта вынуждены были отменить рейсы.

Кроме этого, из-за шторма затонули по меньшей мере 64 рыбацкие лодки.

От непогоды пострадали отели во Вьетнаме: смотрите видео

Из-за непогоды прекратили работу десятки предприятий

Известно о повреждении также десятков предприятий: крыши нескольких фабрик были разнесены на части, а вода проникла в промышленные блоки, повредив готовую продукцию и дорогостоящее оборудование.

В понедельник часть из них все еще оставалась без электроэнергии из-за поваленных электрических столбов. Предприятиям понадобится минимум месяц, чтобы восстановить производство.

Ужасные кадры непогоды во Вьетнаме: смотрите видео

Больше всего пострадали предприятия в провинциях Хайфон и Куангнинь, которые являются крупными промышленными центрами, где размещено много заводов, экспортирующих товары, включая производителя электромобилей VinFast и поставщиков Apple Pegatrong и USI.

Власти все еще оценивают ущерб, нанесенный промышленным предприятиям, но по предварительным оценкам тайфун пострадал почти 100 предприятий, что привело к убыткам в миллионы долларов,

– передает AP.

Премьер-министр Вьетнама в воскресенье, 8 сентября, посетил Хайфон и сообщил об одобрении пакета помощи в размере 4,62 миллиона долларов.

Кадры ужасной непогоды во Вьетнаме: смотрите видео