Гонконг парализован из-за тайфуна "Вифа": отменены сотни рейсов, пострадали люди

В воскресенье, 20 июля, тайфун "Вифа" принес мощные ливни и ураган в Гонконг. В регионе фиксировали поваленные деревья, разрушенные леса и массовые отмены рейсов.

Порывы ветра местами достигали 167 километров в час. О последствиях стихии сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о последствиях тайфуна "Вифа"?

В воскресенье Гонконг накрыли сильные дожди и шквальный ветер. Впоследствии стихия ослабла до сильного тропического шторма, выйдя на побережье провинции Гуандун в Китае.

Местная обсерватория объявила самый высокий 10 уровень сигнала об опасности. За 7 часов его снизили до 3-го уровня. В течение трех часов в городе выпало более 110 миллиметров дождя.

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Администрация аэропорта Гонконга сообщила о 80 тысячах пассажиров, которые пострадали из-за переноса или отмены 400 рейсов.

Последствия стихии в Гонконге / Фото China Daily

По данным СМИ, больше всего осадков выпало на севере Гонконга, граничащего с материковым Китаем. В одном из районов бамбуковые леса обвалились с дома на проезжую часть.

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По данным правительства, во время тайфуна во время тайфуна 26 человек пострадали, 253 нуждались во временном укрытии. Зафиксировано более 470 случаев падения деревьев.

Ранее сообщалось, в штате Нью-Мексико, США, наблюдалась мощное наводнение. Вода сносила дома и нанесла серьезные разрушения на своем пути.