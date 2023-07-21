Это 24 Каналу прокомментировал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Турецким СМИ Эрдоган сообщил, что якобы в августе российский узурпатор приедет в Турцию.

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Ответ Путину

Вероятно, Путин и Эрдоган заключили сделку. Согласно которой, россияне при посредничестве президента Турции должны были покинуть территорию Запорожской АЭС. Таким образом, Эрдоган набрал бы себе баллов и победил в первом туре выборов. Однако российский узурпатор не сдержал договоренности, что сильно разгневало Эрдогана.

Я с этой версией соглашаюсь. Мне кажется, что это вполне реально,

– сказал Жирнов.

В последнее время политика Анкары по отношению к Украине несколько изменилась. Президент Турции отпустил пленных азовцев, пытался уговорить Россию продлить зерновою сделку, а теперь обещает защитить украинские суда с зерном.

Эрдоган еще раз подтвердил, что Турция не признает оккупацию Крыма. В этом отношении у Анкары абсолютно четкая позиция. Турки поддерживают крымских татары в Украине. Крымскотатарское население на оккупированных территориях имеет важное значение для Эрдогана.

"У Эрдогана много внутренних проблем и потому, если Путин что-то там недоработал по договоренностям, то президент Турции мог диктатору таким образом ответить", – отметил экс-сотрудник КГБ.

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