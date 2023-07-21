Це 24 Каналу прокоментував ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Турецьким ЗМІ Ердоган повідомив нібито в серпні російський узурпатор приїде в Туреччину.

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Відповідь Путіну

Ймовірно, Путін й Ердоган уклали угоду. Згідно з якою, росіяни за посередництва президента Туреччини мали покинути територію Запорізької АЕС. Так, Ердоган набрав би собі балів й переміг у першому турі виборів. Однак російський узурпатор не дотримався домовленостей, що сильно розгнівало Ердогана.

Я з цією версією погоджуюся. Мені здається, що це цілком реально,

– сказав Жирнов.

Останнім часом політика Анкари щодо України дещо змінилася. Президент Туреччини відпустив полонених азовців, намагався вмовити Росію продовжити зернову угоду, а тепер обіцяє захистити українські судна зі збіжжям.

Ердоган ще раз підтвердив, що Туреччина не визнає окупації Криму. Щодо цього в Анкари абсолютно чітка позиція. Турки підтримують кримських татар в Україні. Кримськотатарське населення на окупованих територіях має вагоме значення для Ердогана.

"В Ердогана багато внутрішніх проблем й тому, якщо Путін щось там недопрацював щодо домовленостей, то президент Туреччини міг диктатору у такий спосіб відповісти", – зазначив ексспівробітник КДБ.

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