Тайные заговоры и искусственный ажиотаж: как бриллиантовый бизнес манипулирует миром

Бриллианты являются одними из самых твердых веществ, которые встречаются в природе. На сегодня их используют в ювелирной и промышленной отраслях. Около 50% всех добытых алмазов после огранки становятся драгоценными камнями.

Что вы знаете о бриллиантах? Самые дорогие камни, лучшие друзья настоящих леди и верхушка ювелирного рынка. Однако попали они туда не просто так.

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За кулисами бриллиантового бизнеса искусственный ажиотаж, тайные сговоры с Советским Союзом во время Холодной войны, тотальный контроль добычи алмазов и маркетинговый мастер-класс.

Сегодня ограненные бриллианты составляют около 40% всего рынка ювелирных изделий. Самые популярные изделия с этим камнем – кольца.



Ограненные бриллианты составляют около 40% всего рынка / Фото Unsplash

В то же время бриллиант является примером того, как можно раздуть и преувеличить реальную ценность чего-то.

До XIX века алмазы добывали только в двух местах:

в Индии в Голконде;

в бразильском штате Минас Жерайс.

Вся мировая добыча алмазов в то время составляла всего несколько килограммов в год. Еще 150 лет назад алмазы находили очень редко и спроса на них не было.

Бриллиантовая лихорадка

В 60-х годах XIX века алмазы нашли на берегу реки Оранжевая. И это была настоящая сенсация. В Южную Африку потянулись сотни искателей драгоценных камней. Началась алмазная лихорадка.

Были регламентированы размеры участков, очень небольшие, буквально чуть больше сотки. Каждому копачу можно было искать бриллианты только на этом участке – по принципу "кому повезло, кому нет",

– рассказал политолог и африканист Александр Мишин.

На участках можно было найти камешки разной величины и разного веса. Очень быстро поселения искателей драгоценных камней, или просто диггеров, перерастали в города. Самый большой из них назвали Кимберли, в честь Джона Вудхауса, графа Кимберли, который был государственным секретарем колоний Великобритании в ЮАР.

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Среди наиболее щедрых на алмазы – земли, которые лежали в пределах фермы голландских братьев Бир. Их выкупил у них английский денди Сесиль Родс, приехавший в Южную Африку за богатством и славой.

Как рассказал Мишин, они не занимались добычей алмазов. Братья получали 25% от найденных там алмазов. Биры продали эти участки Сесилю Родсу и от их имени взялось название Де Бирс, что есть множественное число от фамилии Бир.



Рудник Большую дыру вырыли вручную / Фото Unsplash

Самыми важными были две шахты, которые лежали в пределах фермы голландских братьев Бир. Одна из них сегодня известна, как Большая дыра. Огромный прииск, глубиной более 200 метров вырытый практически вручную.

В конце XIX века до 30 тысяч бриллиантоискателей работали там днем и ночью. Сейчас ничего из того уже не осталось. В 1914 году Большую дыру затопили и добывание бриллиантов там прекратилось.

История Сесила Родса

Возвращаясь к истории с бриллиантами, которым удалось прицепить статус самого дорогого из драгоценных камней. Одним из тех, кто сделал состояние на золотой лихорадке, был молодой английский иммигрант Сесил Родс.

Это со временем в его честь назовут целую страну – Родезия, но тогда он был просто болезненным и сообразительным лондонским аристократом. Прибыв в Южную Африку, начал бизнес на сервисе копателей.

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Сначала продавал шахтерам лед, а затем арендовал водяные насосы для мытья камней. Заработанные деньги шли на скупку земельных участков, где были следы алмазов.

В 1888 году Сесил Родс и его бывший конкурент Берни Бернат создали мощную компанию De Beers.

Стало ясно, что бриллиантов так много, что их добывают тоннами. Родс понимал, что если так пойдет дальше, то алмазы никому не будут нужны. Ведь когда есть дефицит, то есть и желание купить продукт,

– объяснила маркетолог Мария Ципленкова.

В следующем году Родс убедил вложиться в этот бизнес еще 10 британских толстосумов. По словам Мишина, в Лондоне он смог завязать контакты с руководством тогдашней британской империи. Это помогло его бизнесу, потому что необходимо было где-то сбывать.

Одним из партнеров Родса в бриллиантовом бизнесе стал международный банкир и финансист – Натан, один из сыновей основателя известной династии Ротшильдов. Натан Ротшильд прислушался к просьбе Родса и дал ему 1 миллион фунтов.



Еще 150 лет назад алмазы находили очень редко / Фото Unsplash

За эти деньги Родс приобрел у конкурента компанию "Кимберли". С этого времени можно говорить о создании "Де Бирс". В современном значении – это был картель, который быстро взял под контроль большую часть производства и распространения южноафриканских алмазов.

Вместе с искусственным дефицитом подогревался и искусственный ажиотаж на драгоценные камни. И так продолжалось почти на протяжении 100 лет.

Стратегия бизнеса Родса

Главной заслугой Сесила Родса было нагромождение в одних руках сотен мест, где замечали алмазный след. Вместе с тем он сократил добычу алмазов на 40%. Философия была такова: если в мире останется 4 человека, то бриллиантов должно хватить только двум.

Но расцвету компания обязана Эрнсту Опенгаймеру. С ним "Де Бирс" в начале ХХ века взяла под контроль 90% алмазного рынка.



"Де Бирс" взяла под контроль 90% алмазного рынка / Фото Unsplash

Сесиль Родс и его алмазный бизнес стал одновременно и мотором, и стимулом создателей колониальных влияний Британской Империи в Южной Африке. В конце концов, в его честь и учитывая влияние компании "Де Бирс" под английским протекторатом были созданы целые страны.

Речь идет об Африке ХІХ века, Северной и Южной Родезии – сегодняшних Зимбабве и Замбии. Компании принадлежали шахты в:

Канаде;

Южной Африке;

Намибии;

Ботсване.

Если Сесиль Родс взял в свои руки крупнейшие алмазные месторождения, то его преемник Эрнст Оппенгеймер приучил людей носить бриллианты.

Преемник Родса научил людей носить бриллианты

Компания "Де Бирс" наняла рекламщиков, которые бы рассказали миру замечательную новость об очень редком и очень драгоценном камне, который может быть бесценным подарком.

Агентство провело исследование и выяснило, что средний класс считал бриллианты атрибутом роскоши. Люди считали их доступными лишь для богатых. Поэтому в компании решили "перевести" бриллианты из статуса сверхбогатых в категорию "надо всем иметь".

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Для этого "Де Бирс" привлекли СМИ и мировых звезд. Кроме прямой рекламы, NW Ayer начала выдавать баснословные суммы на сотрудничество с Голливудом. Это тогда Мерлин Монро запустила выражение "лучшие друзья леди – это бриллианты".



Фрэнк Синатра в украшениях компании / Фото Gannett

"Бриллианты навсегда" – целый Джеймс Бонд в исполнении непревзойденного Шона Коннери. Это были слова, которые попадали в самое сердце. В 1948 году слоган предложила копирайтер Фрэнсис Герети.



"Бриллианты навсегда" / Фото Costadelsolfm

И хотя изначально этот вариант восприняли без энтузиазма, очень быстро привязка "бриллиантов с вечностью" показала невероятный результат.

The New York Times предполагает, что "всего через 2 года продажи бриллиантов в Соединенных Штатах выросли на 55%". В 1999 году, за 2 недели до смерти госпожи Герети в возрасте 83 лет, авторитетное издание о рекламе Advertising Age назвала его лозунгом века.

Секрет успеха рекламщиков

Секрет маркетингового успеха "мастерштика" рекламщиков "Де Бирс" имеет свой ключик и сегодня его легко объяснить историческими условиями.

"Де Бирс" создали мысль, что чем больший бриллиант мужчина дарит на помолвку, тем крепче его намерения и он гарантированно хочет жениться. Поэтому бриллианты – это любовь и навсегда.



"Де Бирс" стали законодателями новых стандартов / Фото Unsplash

Кампания была настолько успешной, что в США лишь на протяжении трех лет продажи обручальных колец с бриллиантами выросла на 50%. "Де Бирс" стали законодателями новых стандартов и новой моды.

Для сравнения, если в 1939 году менее 10% всех купленных колец для помолвки украшали бриллианты, то уже в 1990-м таких было 90%.



Продажа обручальных колец с бриллиантами выросла на 50% / Фото Unsplash

Они впервые применяли психологические манипуляции. Сохранились документы, в которых говорится о массовой психологии. Бриллиант сделали психологической необходимостью, который должен был конкурировать на уровне с полезными товарами и продуктами.

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