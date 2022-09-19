Байден расставил все точки над "i" по защите Тайваня, если на него нападет Китай

Между Китаем и Тайванем сохраняется напряжение. При этом США обещают, что будут защищать остров.

Президент США Джо Байден заявил, что войска его страны будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения. Отмечают, что его заявление было более четким, чем предыдущие, о предоставлении войск США для защиты острова.

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Политика США по Тайваню не изменилась

Спикер Белого дома на слова Байдена сказал, что политика США по Тайваню не изменилась.

Президент говорил об этом раньше, в том числе в Токио в начале этого года. Тогда он также четко дал понять, что наша политика по Тайваню не изменилась. Это остается правдой,

– сказал спикер.

Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарило Байдена за его подтверждение "надежной приверженности правительству США безопасности Тайваня".

Тайвань будет продолжать укреплять свои возможности самообороны и углублять тесное партнерство по безопасности между Тайванем и Соединенными Штатами.

Эксперты говорят, что после подобных слов Байден должен убедиться, что армия США готова к такой защите.

Как США помогают Тайваню

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваня военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов. На это уже отреагировал Китай. Это произошло после агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня. Спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенгуй заявил, что возможная продажа оружия "ставит под серьезную угрозу отношения между Китаем и США, а также мир и стабильность в Тайванском проливе".

По данным СМИ, Минобороны Тайваня подготовило отчет о военных учениях Китая у берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям китайскими военными.

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