Байден расставил все точки над "i" по защите Тайваня, если на него нападет Китай
Источник:Reuters
Между Китаем и Тайванем сохраняется напряжение. При этом США обещают, что будут защищать остров.
Президент США Джо Байден заявил, что войска его страны будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения. Отмечают, что его заявление было более четким, чем предыдущие, о предоставлении войск США для защиты острова.
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Политика США по Тайваню не изменилась
Спикер Белого дома на слова Байдена сказал, что политика США по Тайваню не изменилась.
Президент говорил об этом раньше, в том числе в Токио в начале этого года. Тогда он также четко дал понять, что наша политика по Тайваню не изменилась. Это остается правдой,
– сказал спикер.
Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарило Байдена за его подтверждение "надежной приверженности правительству США безопасности Тайваня".
Тайвань будет продолжать укреплять свои возможности самообороны и углублять тесное партнерство по безопасности между Тайванем и Соединенными Штатами.
Эксперты говорят, что после подобных слов Байден должен убедиться, что армия США готова к такой защите.
Как США помогают Тайваню
- Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваня военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов. На это уже отреагировал Китай. Это произошло после агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня. Спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенгуй заявил, что возможная продажа оружия "ставит под серьезную угрозу отношения между Китаем и США, а также мир и стабильность в Тайванском проливе".
- По данным СМИ, Минобороны Тайваня подготовило отчет о военных учениях Китая у берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям китайскими военными.
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