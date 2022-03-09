Тайвань изучает боевой опыт Украины в войне с Россией для разработки своей стратегии

Военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины российскому вторжению. Зачем? Чтобы сформировать свою боевую стратегию на случай агрессии со стороны Китая.

Но важно помнить, что Тайвань расположен на острове, и от Китая его отделяет серьезный природный барьер. А вот Украина, к сожалению, имеет длинную сухопутную границу с Россией.

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Власти Тайваня (напомним, это частично признанное государство, которое официальный Пекин считает своей территорией, но фактически не контролирует) как будто бы и не видят "необычной деятельности" военных Китая.

Однако на фоне вторжения России в Украину Тайбэй повысил уровень готовности своих сил обороны.

Сейчас Тайвань следит, как Россия применяет ракеты, а также за тактически продуманным сопротивлением Украины.

Президент Тайваня Цай Инвень является поклонницей идеи "асимметричной войны" (людей и техники в России больше, чем в Украине, и так же людей и техники в Китае больше, чем на Тайване):

Войска меньшей страны должны быть более мобильными и труднодоступными.

К примеру, благодаря ракетам, установленным на транспортных средствах.

Тайваньские аналитики видят в украинском сопротивлении применение именно такой концепции. Причем применяют украинцы "асимметричную войну очень эффективно, и пока успешно сдерживают продвижение России".

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