На Тайване назвали последние военные учения Китая "симуляцией нападения"

Китай продолжает проведение своих военных учений вокруг Тайваня. На острове действия Пекина назвали "симуляцией нападения".

Соответствующее заявление было сделано в Министерстве обороны Тайваня. В частности, Китай продолжает нарушать морское и воздушное пространство острова.

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Тайвань снова поднял свои истребители

В тайваньском Минобороны также сообщили, что 6 августа Китай запустил 20 самолетов, 14 из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Чтобы предупредить их, Тайвань поднял истребители.

В то же время вокруг острова 14 военных кораблей Китая совершают маневры. Обучение Пекина продлится по меньшей мере до воскресенья 7 августа.

Анонимный источник сообщил журналистам, что у восточного побережья Тайваня и вблизи Японских островов китайские военные корабли и беспилотники имитировали атаки на военные корабли США и Японии. В то же время, Тайвань разворачивает свои военно-морские силы и системы ПВО.

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По данным Пентагона, Китай продолжает увеличивать объемы своего ядерного вооружения. В ближайшие годы Пекин хочет нарастить количество ядерных боеголовок.

Во время учений вокруг Тайваня Китай запустил 11 баллистических ракет в воду вблизи северного, южного и восточного побережья острова. МИД Тайваня заявлял, что эти действия Китая угрожали национальной безопасности острова и повлекли за собой напряженность в регионе.

Также Китай приостановил диалог с США и сократил сотрудничество в нескольких сферах. Сейчас ситуация становится несколько напряженной. Это произошло именно из-за визита Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

В то же время армия Китая анонсировала новые военные учения – на этот раз в Желтом море. Они стартовали 6 августа и продлятся до 15 августа.

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