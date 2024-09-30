Тайвань объявил состояние полной боевой готовности из-за запуска Китаем баллистических ракет

Министерство обороны Тайваня состояние боевой готовности после обнаружения "нескольких волн" ракетных пусков в глубине Китая. Сейчас вооруженные силы страны активно следят за ситуацией в регионе.

Об этом, как пишет Reuters, стало известно накануне, 29 сентября. Напомним, что правительство Китая считает Тайвань своей собственной территорией, поскольку действия со стороны КНР является частью длительной напряженности между Пекином и Тайбэем, которая длится уже десятилетиями.

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Тайвань объявил полную боеготовность из-за действий Китая

Издание сообщает, что министерство обороны Тайваня заметило ряд "волн обстрелов" утром в субботу, 28 сентября, около 06:50 по местному времени, со стороны ракетных войск и армии Китая в провинциях и регионах Внутренней Монголии, Ганьсу, Цинхай и Синьцзян.

Они расположены минимум в 2 тысячах километров от острова. В Тайване такое развитие событий не понравилось.

Тайваньские вооруженные силы постоянно отслеживают соответствующее развитие событий, а силы противовоздушной обороны поддерживают высокий уровень бдительности и усилили свою боевую готовность,

– говорит оборонное ведомство.

Еще на прошлой неделе, в среду, Китай заявил, что успешно провел редкий запуск межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Тихого океана. На следующий день оборонное ведомство Тайваня забило тревогу из-за нового всплеска китайской военной активности вокруг острова и учений с боевой стрельбой.

Там обвинили Пекин в использовании политики нестабильности. В ответ китайские военные заявили, что их деятельность вокруг острова является "законной" и что учения прекращать не планируют. Минобороны КНР не ответило на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию в нерабочее время.

Демократически управляемый Тайвань, который Китай считает своей территорией, внимательно следит за китайскими военными учениями, ввиду регулярной активности Пекина вокруг острова, но лишь изредка обнародует детали того, что происходит внутри КНР.

Кстати, недавно президент Тайваня заявил, что Пекин лицемерит, когда говорит, что стремится к воссоединению с островом для восстановления территориальной целостности. Лай Цинде посоветовал Си сначала вернуть "исторические" земли, на Дальнем Востоке, которые сейчас принадлежат России.