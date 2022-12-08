Как сообщил депутат Киевсовета, глава Фонда "Дарничане" Григорий Маленко, Тайвань поможет Киеву закупить генераторы для обустройства Пунктов несокрушимости.

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По его словам, уже подписали Меморандум между:

Министерством иностранных дел Тайваня,

городским головой Киева Виталием Кличко,

благотворительным Фондом "Дарничане".

Документом предусмотрено, что Тайвань направит 1 миллион долларов на счет Фонда "Дарничане". Благотворительная организация закупит генераторы для Пунктов несокрушимости в Киеве. Город примет эти генераторы на баланс и максимально эффективно использует для обеспечения первоочередных потребностей населения.

Как отметил Григорий Маленко, проект потенциально сможет обеспечить генераторами еще 400 Пунктов несокрушимости, которые разворачивают во всех районах столицы.

Это неоценимая технологическая помощь от одной из ведущих экономик мира! И особенно приятно, что сейчас, когда Украине тяжело, наши друзья из Тайваня готовы помочь нам пережить тяжелую зиму, которую пытаются устроить украинцам россияне,

– написал депутат Киевского совета.

Заметим, что еще в августе 2022 года Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков Revolver. Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Такая помощь от Тайваня особенно ценна, ведь стране и самой грозит война с Китаем.

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Добавим, что после массированных ракетных ударов, регулярно осуществляемых Россией, в большинстве областей Украины развернули Пункты несокрушимости. Эти пункты должны работать круглосуточно для людей, у которых дома периодически исчезает:

свет,

отопление,

вода,

а также ухудшается мобильная связь в результате регулярных отключений электроэнергии.

Пункты несокрушимости обустраивают для того, что в случае длительного отключения электроэнергии украинцы имели возможность погреться, зарядить свои устройства и получить необходимую помощь. В Киеве обустроили более 430 пунктов обогрева, еще сто – собираются развернуть "в случае чрезвычайной ситуации". Около 500 генераторов обеспечивают работу этих пунктов.