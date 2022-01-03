Тайвань предостерег власти Китая от "военного авантюризма"
Источник:"Голос Америки"
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что властям Китая следует объективнее оценивать положение дел. Также КНР должна не предпринимать рискованных шагов в военной отрасли.
По словам Цай Инвэнь, военные методы не являются вариантом для разрешения разногласий в районе Тайваньского пролива. Такие конфликты повлияют на экономическую стабильность.
К теме Война за Тайвань неизбежна: США и Япония разработали совместный военный план
Цай Инвэнь также отметила, что Тайбэю и Пекину нужно работать над мирным урегулированием противоречий.
Мы обязаны напомнить властям в Пекине о том, что не надо выносить неверные суждения о ситуации, и что нужно предотвратить распространение "военного авантюризма",
– заявила она.
В то же время председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем выступлении заявил, что полное воссоединение страны является общим чаянием народа по обе стороны Тайваньского пролива.
Впоследствии представительница канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь заявила о стремлении Пекина обеспечить "мирное воссоединение" сторон.
"Однако если сепаратистские силы независимости Тайваня продолжат провоцировать, запугивать или даже пересекать "красную линию", нам придется принять решительные меры", – добавила она.
Стоит прочитать В Литве открыли представительство Тайваня – Китай отреагировал
Чжу Фенлянь также подчеркнула, что попытки Тайваня обрести независимость лишь отбросят остров в "глубокую пропасть" и приведут к "большой катастрофе".
Тайваньский вопрос: кратко
- Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика. Тогда правительство Республики Китай переехало на остров Тайвань.
- Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти все крупные государства имеют неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
- Коммунистическое правительство Китая заявило о готовности применить силу для возвращения Тайваня и прилегающих островов под свой контроль.
Интересно – блог Алексея Печия о вопросах Тайваня: смотрите видео