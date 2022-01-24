Тайвань заявил о масштабном нарушении воздушного пространства Китаем
Источник:Aljazeera
В Министерстве обороны Тайваня заявили, что воздушное пространство страны одновременно нарушили 39 военных самолетов Китая.
Военные самолеты Китая над Тайванем
В заявлении минобороны отметили, что над островом пролетели 34 китайских истребителя, 1 бомбардировщик. Кроме того, военные зафиксировали 4 самолета, оборудованные системами радиоэлектронной борьбы.
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Заметим, что Китай в последние месяцы почти ежедневно совершал рейсы над водами между южной частью Тайваня и контролируемыми Тайванем островами Пратас в Южнокитайском море.
Однако в предыдущие разы над территорией Тайваня пролетало 1 – 2 самолета разведки Китая. Пока официальный Китай никак не прокомментировал этот инцидент.
Госдепартамент США призвал Китай прекратить давление на Тайвань и подтвердил свою приверженность острову.
Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и начать значимый диалог с демократически избранными представителями Тайваня,
– заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
Китай и Тайвань: что нужно знать
- Во второй половине 2021 года вблизи Тайваня началась эскалация конфликта. КНР увеличила военное присутствие в регионе.
- В декабре государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон расширит экономическое и военное сотрудничество со своими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать экспансию Китая.
- Япония и Соединенные Штаты создали общий военный план на случай войны на Тайване.