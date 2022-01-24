Тайвань заявил о масштабном нарушении воздушного пространства Китаем

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что воздушное пространство страны одновременно нарушили 39 военных самолетов Китая.

Военные самолеты Китая над Тайванем

В заявлении минобороны отметили, что над островом пролетели 34 китайских истребителя, 1 бомбардировщик. Кроме того, военные зафиксировали 4 самолета, оборудованные системами радиоэлектронной борьбы.

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Заметим, что Китай в последние месяцы почти ежедневно совершал рейсы над водами между южной частью Тайваня и контролируемыми Тайванем островами Пратас в Южнокитайском море.

Однако в предыдущие разы над территорией Тайваня пролетало 1 – 2 самолета разведки Китая. Пока официальный Китай никак не прокомментировал этот инцидент.

Госдепартамент США призвал Китай прекратить давление на Тайвань и подтвердил свою приверженность острову.

Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и начать значимый диалог с демократически избранными представителями Тайваня,

– заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

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