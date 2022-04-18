На Тайване организовали показательную акцию "We all are Ukrainians" против начатой Россией войны

С первых дней полномасштабного вторжения в Россию Украину поддерживает даже далекий Тайвань. В столице Тайбэи 17 апреля состоялась акция "We all are Ukrainians", что в переводе означает "Мы все украинцы".

Около 100 участников демонстрации собрались на городской площади Свободы с антивоенными плакатами и украинской символикой. Они призвали международное сообщество быть солидарным с Украиной и, в частности, осудить геноцид украинской нации, который совершает Россия.

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Показательная акция в поддержку Украины в Тайване

Для того чтобы выразить свой протест, участники акции легли на землю. Из динамиков звучали звуки, имитирующие налеты российской авиации, артиллерию и обстрелы.

Украинцы не сдадутся, потому что свободный народ! Никто не может сломать их свободу! Борьба за будущее Украины продолжается,

– произнес на акции уроженец Тайваня украинского происхождения Вадим.

К слову, организатором акции стала некоммерческая организация Taiwan Stands With Ukraine. Отмечается, что кроме демонстрации в тот же день, по инициативе Польского посольства, в Тайбэе прошел благотворительный концерт Solidarity With Ukraine.

Демонстрация в Тайване в поддержку Украины / Фото China Times и фейсбук Taiwan Stands With Ukraine

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