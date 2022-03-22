На Тайване вывели новый сорт орхидей – желто-голубые

Тайвань поддерживает Украину в противостоянии России. На острове даже вывели новый сорт орхидей.

Цветы – в желто-голубом цвете. Их создали с помощью нано-технологий.

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"На Тайване с помощью нано-технологий вывели новый сорт орхидей. Он называется "Украина", – написал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Новый сорт орхидеи / Фото из фейсбука Сергея Корсунского

К слову, Тайвань изучает боевой опыт Украины в войне с Россией для разработки своей стратегии.

Также Тайвань передал Украине 27 тонн медицинских средств.