Квіти – у жовто-блактиному кольорі. Їх створили за допомогою нано-технологій.

До теми Україна – приклад: у США вважають, що Тайвань має оборонятися так само в разі вторгнення Китаю

"На Тайвані за допомогою нано-технологій вивели новий сорт орхідей. Він називається "Україна", – написав посол України в Японії Сергій Корсунський.



Новий сорт орхідеї / Фото з фейсбуку Сергія Корсунського

До слова, Тайвань вивчає бойовий досвід України у війні з Росією для розробки своєї стратегії.

Також Тайвань передав Україні 27 тонн медичних засобів.