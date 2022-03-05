Так будет с каждым: в Запорожье показали новый трофей защитников Украины, красноречивое видео

Российские оккупанты продолжают терять технику после циничного нападения на Украину. В частности, этой ночью защитники Украины нанесли удар по противнику.

Подразделения артиллерии группировки войск "Юг" три раза нанести огонь по противнику. Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

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Защитники Украины атаковали российских кафиров на маршрутах продвижения и подвели технику врага возле села Каменское, Запорожской области.

Уже 5 марта в Запорожской областной военной администрации опубликовали видео с российским БМП-3, подведенным подразделениями украинской артиллерии.

Так будет с каждым, кто будет заезжать на нашу землю,

говорится в видео.

Смотрите видео с русским БМП-3

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