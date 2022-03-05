Підрозділи артилерії угруповання військ “Південь” втричі нанести вогонь по противнику. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Іван Арєф’єв.

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Захисники України атакувати російських окупантів на маршрутах просування та підбили техніку ворога біля села Кам’янське, Запорізької області.

Уже 5 березня у Запорізькій обласній військовій адміністрації опублікували відео з російським БМП–3, який підбили підрозділи української артилерії.

Так буде з кожним, хто буде заїжджати на нашу землю,

– йдеться у відео.

Дивіться відео з російським БМП-3

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