Так хотел сдаться, что отдал даже одежду: оккупанта одели в свадебный костюм для допроса

Российский военный так хотел сдаться в плен ВСУ, что сдал не только оружие, но и одежду. Украинцы из жалости дали оккупанту одежду – свадебный костюм.

Видео раскаяния оккупанта опубликовала Служба безопасности Украины. Свидетельство он так и давал "при параде".

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Оккупант рассказал, что им обещали 3 – 4 дневный победный марш и теплую встречу местного населения.

Вместо этого они, покинутые на произвол судьбы своими командирами, несколько дней бродили в лесах, убегали от местных жителей, пока не сдались в плен "охотникам из терробороны".

Интересно, что будет рассказывать потомкам "бравый" разведчик о своих подвигах в Украине? Расскажет, как в болотах на Черниговщине сжег свой БТР и потерял парадную форму, в которой планировал пройти торжественным шествием по Крещатику? Покажет ли это видео в костюме жениха? Вот какая она – "мощная армия путина",

– отметили в СБУ.

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