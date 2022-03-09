Відео розкаяння окупанта опублікувала Служба безпеки України. Свідчення він так і давав "при параді".

Увага Розвідка оприлюднила список "каратєлів" російського спецзагону "Вектор": список імен

Окупант розповів, що їм обіцяли 3 – 4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення.

Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон "мисливцям з тероборони".

Цікаво, як розповідатиме нащадкам "бравий" розвідник про свої подвиги в Україні? Чи розкаже, як в болотах на Чернігівщині спалив свій БТР та згубив парадну форму, в якій планував пройтись урочистою ходою Хрещатиком? Чи покаже це відео у костюмі нареченого? Ось яка вона – "потужна армія путіна",

– зазначили в СБУ.

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