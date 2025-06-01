Так начиналась "Паутина": уникальные кадры подготовки к спецоперации

Наши источники в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации России. Продемонстрировано, как знаменитые фуры отправляются в путь.

На видео хорошо видно, как выглядели домики, в которые спрятали FPV-дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.

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24 Канал получил уникальные кадры начала операции СБУ "Паутина"

Источники в СБУ показали уникальные кадры начала операции "Паутина", в результате которой уничтожено около 41 самолет стратегической авиации России.

На видео видим грузовик, перевозящий те самые модульные домики, которые прячут в себе FPV-дроны. Впоследствии их выпустят неподалеку российских аэродромов для поражения стратегических бомбардировщиков.

Грузовик, загружен домиками с дронами, отправляется на задание: смотрите видео источников в СБУ

Что известно об операции “Паутина”

Напомним, СБУ провела блестящую операцию по уничтожению российской стратегической авиации. Украинские дроны атаковали 4 военные аэродромы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Василий Малюк рассказал, что 1 июня враг почувствовал, что возмездие за его постоянные обстрелы Украины неизбежно.

В ходе операции удалось одномоментно поразить наибольшее количество вражеской авиации.

"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности России", – отметил Малюк.

Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 миллиардов долларов США.

К слову, в Институте изучения войны оценили последствия атаки на авибазы России. Аналитики предположили, что операция "Паутина" ограничит способность врага наносить ракетные удары по Украине. Украинская атака на российские аэродромы показала уязвимость авиабаз. Оккупанты теперь должны учитывать угрозы с неба от дешевых беспилотников, что требует значительных инвестиций в системы борьбы с ними.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что Россия не производит ни Ту-95, ни Ту-160, ни Ту-22м3 – бомбардировщик, которым россияне пытались заменить всю стратегическую авиацию. Россия больше никогда не сможет запускать по 100 ракет за ночь, несомненно, общая частота ракетных ударов снизится.