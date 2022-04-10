В так называемой "ДНР" запретили деятельность СММ ОБСЕ

На территории одной из квазиреспублик на Донбассе решили "запретить" работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Речь идет о так называемой "ДНР".

В так называемые "ДНР" обосновали это решение истечением срока действия мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мол, это произошло 31 марта 2022 года. Об этом сообщил "Госкомитет обороны так называемой "ДНР"

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Так называемая "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ

В квазиреспублике решили, что деятельность СММ ОБСЕ на территории так называемой "ДНР" является неправомерной, а пребывание ее представителей – нежелательным. Однако есть исключение.

Речь идет о представителях СММ ОБСЕ, которые ответственны за вывоз имущества миссии, должны выполнить все финансовые обязательства хозяйствующими субъектами-резидентами так называемой "ДНР" или выполнить любые другие действия, необходимые для прекращения деятельности СММ ОБСЕ там. Кроме того, представители ОБСЕ должны покинуть территорию квазиреспублики не позднее 30 апреля 2022 года.



В так называемой "ДНР" запретили работу ОБСЕ / телеграм MRPL.City

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