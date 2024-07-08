Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной. Поговаривают, что таким образом Орбан демонстрирует, что в будущем он может быть рычагом влияния в Евросоюзе.

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"После возвращения в Европу, ему (Орбану – 24 Канал) должны накрутить уши, чтобы он так не делал, потому что без полномочий играть такую игру может только агент, которому куратор сказал, что делать", – сказал Лесной.

Почему появляются новые "мирные планы"

Наши спецслужбы предупреждают о том, что сейчас таких "мирных планов" будет очень много. Впрочем, все они призваны просто размывать украинский план – это традиционная российская тактика, которую Украина уже неоднократно видела. Она периодически видоизменяется, но суть остается одинаковой.

Сейчас россияне хотят забросать информационное пространство "мирными инициативами", создать иллюзию, что украинский план это один из, одновременно есть много альтернативных.

Возможно, инициатива сыграть в миротворца исключительно Орбана, но мы уже столько их видели и из этого ничего не получается, потому что нет главной компоненты – Владимир Путин не хочет завершения войны, его цель уничтожить Украину, а потом пойти дальше,

– добавил политолог.

Напомним, 24 февраля 2023 года Китай обнародовал "мирный план". В него вошли 12 пунктов. В частности, Пекин призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров.

В мае 2024 года глава МИД Китая Ван И и главный советник президента Бразилии Селсо Аморим согласовали во время встречи в Пекине план для прекращения российско-украинской войны. В отличие от предыдущего, новый план содержит всего 6 пунктов.

Важно! Украина признает только формулу мира Владимира Зеленского. Она состоит из 10 пунктов, которые президент обнародовал в сентябре 2021 года.