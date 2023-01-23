Для целей и в Крыму: сенатор Маккол призвал США передать Украине ракеты ATACMS

В США сделали новое заявление относительно необходимого для Украины оружия. В Конгрессе призвали передать Киеву ракеты дальнего действия ATACMS, а также танки.

Украина нуждается в танках и тактических ракетах дальнего действия ATACMS. Об этом заявил мериканский сенатор Майкл Макколл.

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Ракеты смогут ударить по Крыму

Маккол отметил, что с помощью ATACMS можно будет ударить по военным объектам кафиров в Крыму и местам сосредоточения иранских беспилотников. Эти дроны вместе с ракетами поражают не только энергообъекты Украины, но и убивают гражданских.

Будет ли Украина атаковать Крым? Не забывайте, что Россия незаконно оккупировала Крым со всеми нарушениями международных законов. Я не считаю, что Крым – часть России,

– подчеркнул сенатор.

Маккол убежден, что если США передадут Украине все, что необходимо, она победит. Речь идет о переносных ЗРК Stinger, противотанковых комплексах Javelin, реактивных системах залпового огня HIMARS.

Какова будет реакция Путина

Маккол также прокомментировал вероятную реакцию Путина на удар по Крыму. Он подчеркнул, что диктатор – самый большой провокатор в этой войне.

А как он отреагировал, когда мы предоставили HIMARS!? Потому и здесь будет так же,

– отметил Маккол.

Маккол призвал передать и танки

Отдельно чиновник отметил, если США предоставят Украине по крайней мере один танк Abrams – это подтолкнет Германию предоставить Киеву Leopard 2. Есть 10 стран, имеющих на вооружении танки Leopard 2, но им необходимо разрешение Германии для передачи.

Маккол обратил внимание на новые угрозы. По прогнозам, зимой Россия начнет наступление. Поэтому Украина нуждается в этих танках.