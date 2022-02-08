Так и умер предателем, – Чубаров рассказал, как убеждал Дейча рассказать об оккупации Крыма

В московской больнице умер крымский политик, бывший председатель Верховного Совета Крыма Борис Дейч. Он известен тем, что призвал других и сам принял участие в организованном российскими оккупантами "референдума" в Крыму.

Как рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, он неоднократно призывал Дейча рассказать украинским правоохранителям детали российской оккупации.

Важно Укрепление оккупации России может привести к трагедиям в Казахстане, – Чубаров

Чубаров отметил, что ранее советовал Дейче выехать в третью страну и рассказать сотрудникам правоохранительных служб Украины и известные ему детали, и свидетельства первых недель российского военного вторжения в Крым.

Он отказался... Более того, передал через своего доверенного человека весь набор грязных штампов и обвинений в мой адрес, по сути, очень близких к тем, которыми в то время были переполнены российские оккупационные СМИ. Так и ушел с клеймом предателя Украины и многих людей, с которыми он работал на протяжении многих лет,

– написал Чубаров.

Заметим, что Дейч умер утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния из-за COVID-19. По информации журналистов, Дейч был привит и сделал ревакцинацию.

Полный текст публикации Рефата Чубарова:

В московской больнице умер Борис Дейч... В марте 2014 года публично призывал других и сам принял участие в имитируемом российскими оккупантами "референдуме" в Крыму. Впоследствии он отошел от заметной публичной деятельности. Жил в оккупированном Россией Крыму.

Я предпринял было попытку убедить его выехать в третью страну и рассказать сотрудникам правоохранительных служб Украины об известных ему многих деталях и показаниях первых недель российского военного вторжения в Крым, включая данные о российских политиках и деятелях, которые приезжали к нему те дни. Это было в то время, когда шло следствие за беглецом Януковичем.

Он отказался... более того, передал через своего доверенного человека весь набор грязных штампов и обвинений в мой адрес, по сути, очень близких к тем, которыми в то время были переполнены российские оккупационные СМИ.

Так и ушел с клеймом предателя Украины и многих людей, с которыми он работал на протяжении многих лет.