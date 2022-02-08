Як розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, він неодноразово закликав Дейча розповісти українським правоохоронцям деталі російської окупації.

Важливо Укріплення окупації Росії може призвести до трагедій у Казахстані, – Чубаров

Чубаров зазначив, що раніше радив Дейчу виїхати в третю країну і розповісти співробітникам правоохоронних служб України про відомі йому деталі і свідчення перших тижнів російського військового вторгнення в Крим.

Він відмовився… Ба більше, передав через свою довірену людину весь набір брудних штампів та звинувачень на мою адресу, по суті, дуже близьких до тих, якими на той час були переповнені російські окупаційні ЗМІ. Так і пішов з тавром зрадника України та багатьох людей, з якими він працював протягом багатьох років,

– написав Чубаров.

Зауважимо, що Дейч помер вранці 7 лютого в одній із московських клінік, куди був доставлений із Криму після погіршення стану через COVID-19. За інформацією журналістів, Дейч був щеплений і зробив ревакцинацію.

Повний текст публікації Рефата Чубарова:

У московській лікарні помер Борис Дейч… У березні 2014 року публічно закликав інших і сам взяв участь в імітованому російськими окупантами "референдумі" у Криму. Згодом він відійшов від помітної публічної діяльності. Жив у окупованому Росією Криму.

Я здійснив було спробу переконати його виїхати в третю країну і розповісти співробітникам правоохоронних служб України про відомі йому багато деталей і свідчення перших тижнів російського військового вторгнення в Крим, включаючи дані про російських політиків і діячів, які приїжджали до нього ті дні. Це було в той час, коли йшло слідство за втікачем Януковичем.

Він відмовився… Ба більше, передав через свою довірену людину весь набір брудних штампів та звинувачень на мою адресу, по суті, дуже близьких до тих, якими на той час були переповнені російські окупаційні ЗМІ.

Так і пішов з тавром зрадника України та багатьох людей, з якими він працював протягом багатьох років.