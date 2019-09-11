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      Должна быть дискуссия, – Гузь о быстрых решениях Рады

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      Игорь Гузь
      Игорь Гузь / old.guz.in.ua

      Новая Верховная Рада очень быстро хочет показать результат, а потому в первые дни своей работы принимает большое количество законопроектов.

      Народный депутат Игорь Гузь в эфире 24 канала положительно отреагировал на желание Рады быстро показать результат. Однако видит в этом и негативные намерения.

      К слову: На кнопкодавстве поймали второго за день нардепа от "Слуги народа"

      "Я думаю, что такое желание – это, с одной стороны, очень быстро показать результаты. И это похвально. А с другой стороны, это вот так передавить", – сказал Гузь.

      По его словам, за "Слугу народа" проголосовали шесть миллионов избирателей. Это очень много, это наибольше за 28 лет независимости. Но у нас проживает всех избирателей в Украине 28 миллионов. 22 миллиона избирателей или не голосовали, или не пришли на участки, но они тоже граждане.

      То есть говорить о том, что нас больше и мы сделаем все, что захотим, и мнение меньшинства не важно, так нельзя, поэтому должна быть дискуссия и дальше,
      – подчеркнул депутат.

      Он добавил, что во время микросогласительного совета в кабинете Дмитрия Разумкова они договорились спокойно работать по процедуре, услышав разные мнения, чтобы не нагнетать ситуацию.

      К слову, по данным издания "Украинская правда", идея, что Верховная Рада за пол года должна проголосовать как можно больше законов, в значительной степени принадлежит председателю Офиса Президента Андрею Богдану.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Новости политики Новости Украины Законодательство
      Источник: 24 канал
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