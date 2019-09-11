Має бути дискусія, – Гузь про швидкі рішення Ради

Нова Верховна Рада дуже швидко хоче показати результат, а тому у перші дні своєї роботи ухвалює велику кількість законопроєктів.

Народний депутат Ігор Гузь в ефірі 24 каналу позитивно відреагував на бажання Ради швидко показати результат. Однак бачить у цьому і негативні наміри.

До слова: На кнопкодавстві спіймали другого за день нардепа від "Слуги народу"

"Я думаю, що таке бажання – це, з одного боку, дуже швидко показати результати. І це похвально. А з іншого боку, це ось так передавити", – сказав Гузь.

За його словами, за "Слугу народу "проголосувало шість мільйонів виборців. Це дуже багато, це найбільше за 28 років незалежності. Але в нас проживає всіх виборців в Україні 28 мільйонів. 22 мільйони виборців або не голосували, або не прийшли на дільниці, але вони теж громадяни.

Тобто говорити про те, що нас більше і ми зробимо все, що захочемо і думка меншості неважлива, так не можна, тому має бути дискусія і так далі,

– наголосив депутат.

Він додав, що під час мікропогоджувальної ради в кабінеті Дмитра Разумкова вони домовились спокійно працювати за процедурою, почувши різні думки, щоб не нагнітати ситуацію.

До слова, за даними видання "Українська правда", ідея, що Верховна Рада за пів року має проголосувати якомога більше законів, значною мірою належить голові Офісу Президента Андрієві Богдану.