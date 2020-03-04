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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Так проявляется тотальная некомпетентность, – Гайдай о решении Зеленского и новом правительстве

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      После отставки Алексея Гончарука Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля и проголосовала за новый состав Кабмина. В то время, когда стране нужны кризисные менеджеры, в правительство вошли старые функционеры среднего звена. Такой заменой Зеленский показал свою некомпетентность в политических вопросах.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал политтехнолог Сергей Гайдай.

      Важно: Рада назначила новое правительство Шмыгаля: список министров

      По его мнению, ситуацию сейчас породила не партия Зеленского, ситуация рождалась 28 лет. Все украинские правительства не вели Украину к успеху, не строили страну справедливости, не строили страну, где всем живется на равных условиях, не строили страну, где есть развитие. И довели страну до майданов, протестов. И на этой волне пришел Зеленский.

      Но чтобы приходить на этой волне, необходимо понимать, что ты получаешь большой кризис. И надо уметь быть кризисным менеджером, или тебя должны окружать такие люди. Просто формула "у нас будут классные новые ребята, которые не были в системе" – не достаточно. Надо, чтобы люди, которые приходят, имели видение, понимание и политическую волю,
      – подчеркнул Гайдай.

      Он подчеркнул, что основное задание – не просто прийти в систему и хорошо работать и функционировать.

      "Есть такое слово – функционер. Я не знал, кто такой Шмыгаль до сих пор. Сегодня прочитал биографию – и это функционер. Он выполнял свои функции при Ющенко, при Януковиче, при Порошенко, и сейчас он тоже продолжает делать свои функции", – высказал свое мнение о новом премьере политтехнолог.

      Интересно: Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров: что о нем известно

      По его словам нужны люди, которые имеют видение. А чтобы любое видение ввести, надо понимать, что институты, которые были 28 лет до этого, перестали быть эффективными – и против них протестуют люди.

      "К сожалению, я как не ожидал этого раньше и понимал, что этого не делал Порошенко, так и новые, не имея видения, не справились. Вернулись старые функционеры среднего звена. Это люди, которые принципиально выживают при любых условиях, и там нельзя иметь видение. Там надо демонстрировать лояльность и быть сведущими в кулуарных интригах", – пояснил эксперт.

      Так проявляется тотальная некомпетентность в политических делах,
      – ответил Гайдай на вопрос, зачем все это Зеленскому.

      Смотрите речь Зеленского во время внеочередного заседания ВРУ об отставке правительства Гончарука:

       

      Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров: что о нем известно
      сегодня
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский
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