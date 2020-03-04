Так проявляється тотальна некомпетентність, – Гайдай про рішення Зеленського і новий уряд

Після відставки Олексія Гончарука Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля та проголосувала за новий склад Кабміну. В той час, коли країні потрібні кризові менеджери, до уряду увійшли старі функціонери середньої ланки. Цим Зеленський показав свою некомпетентність у політичних питаннях.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

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На його думку, ситуацію зараз породила не партія Зеленського, ситуація народжувалася 28 років. Всі українські уряди не вели Україну до успіху, не будували країну справедливості, не будували країну, де всім живеться на рівних умовах, не будували країну, де є розвиток. І довели країну до майданів, до протестів. І на цій хвилі прийшов Зеленський.

Але щоб приходити на цій хвилі, необхідно розуміти, що ти отримуєш велику кризу. І треба вміти бути кризовим менеджером, або тебе повинні оточувати такі люди. просто формула "у нас будуть класні нові хлопці, які не були в системі" – не достатньо. Треба, щоб люди, які приходять, мали бачення, візію та політичну волю,

– наголосив Гайдай.

Він підкреслив, що основне завданння – не просто прийти в систему і гарно працювати і функціонувати.

"Є таке слово – функціонер. Я не знав, хто такий Шмигаль до цього часу. Сьогодні прочитав біографію – і це функціонер. Він робив свої функції при Ющенку, при Януковичі, при Порошенку і зараз він також продовжує робити свої функції", – висловив свою думку про нового прем'єра політтехнолог.

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За його словами треба люди, які мають візію. А щоби будь-яку візію запровадити, треба розуміти, що інституції, які були 28 років до цього, перестали бути ефективними – і проти них протестують люди.

"На жаль, я як не очікував цього раніше і розумів, що це не робив Порошенко, так і нові, не маючи візії, не справилися. Повернулися старі функціонери середньої ланки. Це люди, які принципово виживають за будь-яких умов, і там не можна мати візію. Там треба демонструвати лояльність і бути досвідченими в кулуарних інтригах", – пояснив експерт.

Так проявляється тотальна некомпетенстність в політичних справах,

– відповів Гайдай на питання, навіщо все це Зеленському.

Дивіться промову Зеленського під час позачергового засідання ВРУ щодо відставки уряду Гончарука: