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      Так проще: в Финляндии священник встречается с верующими в баре

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      Пастор Виса Вильямаа
      Пастор Виса Вильямаа / apu.fi

      В финской столице Хельсинки пастор евангельско-лютеранской церкви решил проводить встречи с верующими в пабах. Священнослужитель убежден, что людям проще быть более откровенными в вопросах, которые их беспокоят, в неформальной атмосфере.

      33-летний священник Виса Вильямаа не против различных экспериментов. В частности, и сам он отличается от других пасторов – имеет татуировку и не запрещает фотографировать его с пивом, пишет TJournal.

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      Пастор Виса Вильямаа

      Вильямаа проводит встречи в пабах уже год. Потому что, по его мнению, церковный зал, пожалуй, не то место, где люди хотят начинать дискуссии. К тому же там они должны придерживаться определенных правил поведения. 


      Пастор Виса Вильямаа

      В первый раз в бар пришло около 50 верующих. Это были люди 30-40 лет и несколько 50-летних. Пастор заметил, что "разговоры + атмосфера" дали положительный результат и прихожане смогли взглянуть на свои проблемы под другим углом.

      Наши вечера начинаются с выступления диджея, затем следует вступительное слово, после чего наступает период откровений. И поскольку мы находимся в баре, то в плане приобретения напитков действуют обычные правила,
      – рассказал священнослужитель.

      Вильямаа добавил, что во время встреч запрещено снимать видео или вести трансляции. Поэтому люди вроде бы не переживают о своей приватности.

      blog_ava
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      Теги: Религия Курьезные новости Финляндия
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