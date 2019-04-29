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      Так простіше: у Фінляндії священик зустрічається з вірянами у барі

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      Пастор Віса Вільямаа
      Пастор Віса Вільямаа / apu.fi

      У фінській столиці Гельсінкі пастор євангельсько-лютеранської церкви вирішив проводити зустрічі з вірянами у пабах. Священнослужитель переконаний, що людям простіше бути більш відвертими у питаннях, що їх турбують, у неформальній атмосфері.

      33-річний священик Віса Вільямаа не проти різних експериментів. Зокрема, і сам він вирізняється з-поміж інших пасторів – має татуювання та не забороняє фотографувати його із пивом, пише TJournal

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      Пастор Віса Вільямаа

      Вільямаа проводить зустрічі у пабах вже рік. Бо, на його думку, церковна зала, мабуть, не те місце, де люди хочуть розпочинати дискусії. До того ж там вони мають дотримуватись певних правил поведінки. 


      Пастор Віса Вільямаа

      Першого разу до бару прийшли близько 50 вірян. Це були люди 30-40 років та кілька 50-річних. Пастор зауважив, що "розмови + атмосфера" дали позитивний результат і парафіяни змогли поглянути на свої проблеми під іншим кутом.

      Наші вечори починаються з виступу діджея, потім слідує вступне слово, після чого настає період відвертостей. І оскільки ми знаходимося в барі, то в плані придбання напоїв діють звичайні правила,
      – розповів священнослужитель.

      Вільямаа додав, що під час зустрічей заборонено знімати відео або вести трансляції. Відтак люди начебто не переживають про свою приватність. 

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      Теги: Релігія Курйозні новини Фінляндія
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