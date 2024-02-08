Это еще одна попытка России оправдать геноцидную войну против Украины. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что в этом материале обиженный Путин традиционно будет повторять басни о "нераспространении НАТО" и якобы "защите" России.

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Напомним, что в первой части интервью мы объясняли, почему оккупанты атаковали Украину 7 февраля и что означает российская ракета возле границы Польши. Больше деталей – читайте по ссылке.

Об интервью Путина с Такером Карлсоном

В Россию для интервью с Владимиром Путиным полетел американский пропагандист Такер Карлсон. Перед тем он уже пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном, а теперь говорит о том, что хочет поговорить с президентом Владимиром Зеленским.

Это не уровень президента Зеленского, потому что субъект Карлсон не является классическим журналистом. Это человек, который сегодня создает пропагандистские продукты. Я, честно говоря, вообще не думаю, что на это надо обращать внимание. Да, для нашего сегмента он имеет какую-то роль. И я понимаю, что есть много просмотров в твиттере (сейчас соцсеть Х – 24 Канал), но не надо забывать, что такое твиттер сегодня с позиции владельца этой социальной сети.

Журналистика Такера Карлсона закончилась, когда его уволили из Fox News. Он был уволен за то, что принес огромные убытки каналу из-за различных конспирологических версий фейкового типа. То есть были бесконечные иски за то, что он распространял фейки. Однако он имеет право делать то, что считает нужным, даже пропагандистские продукты.

Кто такой Такер Карлсон Американский журналист с пророссийской позицией.



Накануне Карлсон заявил, что интервью опубликуют 9 февраля в час ночи по киевскому времени. Американский журналист с пророссийской позицией. Карлсон активно продвигает нарративы Кремля. В частности, он распространял байки оккупантов об "американских лабораториях" в Украине и обвинял Киев в якобы "подрыве" Каховской ГЭС.Накануне Карлсон заявил, что интервью опубликуют 9 февраля в час ночи по киевскому времени.

Просто, когда вы говорите об интервью с Путиным, то надо понимать, что с ним не может быть никакого интервью. Он не отвечает на вопросы, потому что не живет в реальном мире, не разбирается в том, что происходит. Он просто будет продолжать рассказывать свой бред о народах, которые существуют или не существуют, о том, как якобы "8 лет бомбили Донбасс".

При этом Путин не будет говорить, что до того, как он туда пришел, никто не то что не бомбил, а наоборот – инвестировал в Донбасс и так далее. Поэтому говорится о том, чтобы снова прочитать тезисы Путина, которые уже настолько очевидны. Знаете, "бледная моль эти тезисы уже съела вдоль и поперек" – так я охарактеризовал бы это.

А Карлсон будет делать это как классический пропагандистский продукт. Будет говорить: "Вы не знаете правды о войне", "Россия защищалась", "на Россию напали". Все это настолько смешно, что даже реагировать было бы странно.



Такер Карлсон / Скриншот из видео

Завершу это тем, что это не уровень президента Украины. Уровень президента Украины совсем другой – совсем другие медиа, тезисы, совсем другой разговор, а не пропагандистские вещи, которые делает Путин или Карлсон.

На него никто бы не обращал внимание, если бы не одно "но". Поговаривают, если Дональд Трамп пойдет на выборы и победит, то тогда Карлсону прогнозируют вице-президентство.

Прогнозировать можно все что угодно. Надо спокойно относиться к любым прогнозам, потому что есть много желающих стать вице-президентами. Напомню вам только о двух людях, которые сняли свои кандидатуры с выборов – Рон Десантис и Вивек Рамасвами. Им также прогнозировали стать вице-президентами. Но это же мы говорим о будущем, хотя стоит обсуждать только факты.

Сегодня еще нет конкретных кандидатов, есть внутрипартийные праймериз в США. Они тяжелые, они определенным образом влияют на внешнюю политику, а в конкретном случае на помощь или не помощь Украине. Но это внутриполитический процесс в США. Пусть они дойдут до финала и тогда уже будем говорить, как это выглядит.

Сегодня мы имеем еще одну попытку России, через интервью Путина Карлсону, оправдать войну геноцидного типа в суверенном государстве – Украине. Путин проговорит абсолютно те же тезисы, будет обижен, что его якобы все бросили, будет все то же самое. Он будет говорить, мол, "этой страны не существует, нам обещали нераспространение НАТО, нас бросили, мы защищаемся, потому что на нас напали". Но все это не будет иметь никакого влияния ни на что.

Нам надо немножко иначе посмотреть на то, как мы работаем с Соединенными Штатами. С ними мы стараемся работать в разных направлениях: визиты президента, других наших чиновников, все они постоянно коммуницируют с представителями разных партий, различных государственных институтов США. В частности, через эти институты, через медиа общаются с общественными группами США.

А как же конспирология, потому что говорят о том, что Карлсон поехал к Путину, чтобы передать ему определенные мысли Дональда Трампа, и договориться о "завершении войны за 24 часа", как это ранее сказал Трамп.

Конспирология на то и конспирология, чтобы всегда давать надежду на что-то нереалистичное. В современном мире не нужно никаких конспирологических посредников, чтобы что-то передавать, это можно сделать, использовав любое средство связи, коммуникации.

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Более того, если мы говорим о политическом типаже Дональда Трампа, то он откровенный, экстравертный. Такой типаж хорошо "продается". Это не только Трамп, мы видим еще много таких политиков, в частности в Европе.



Дональд Трамп / Getty Images

Они очень пассионарные, харизматичные и у них есть одна особенность – свои желания они могут передать публично, для этого им не нужны посредники. Они возьмут и напишут это в твиттере. То есть для такого человека как Трамп, точно не нужен кто-то, кто приедет к Путину и на ушко что-то ему скажет. Поэтому отбросим конспирологию.

Чем Россия платит Ирану за "Шахеды"

Россия потратила на закупку "Шахедов" в Иране почти 2 миллиарда долларов. Говорят, что за них платили золотом. А еще раньше говорили, что за них платили определенными ядерными технологиями.

Россия является абсолютно близким партнером Ирана. С ним она рассчитывается комбинированно. Безусловно, передают не только ядерные технологии, а также конкретные виды оружия, например, противовоздушные системы С-300, С-400, авиационные технологии, ракетные, и безусловно, ядерные. Все это передается, все это понятно.

Кроме этого, они рассчитываются в долларах, а не только в золоте. Я не понимаю, зачем использовать золото, ведь Ирану нужен доллар для того, чтобы финансировать проиранские боевые, террористические группы, например, ХАМАС, Хезболлу, хуситов. Также доллар нужен, чтобы покупать компоненты опять-таки через посредников на теневом рынке оружия и так далее.

Фундаментально это выглядит так: есть прокси – маленькие или большие террористические организации по всему миру, а есть посредники, которые идеологически и финансово контролируют эти прокси. Это такие страны, как, например, Иран. А ключевой донатор всего этого – Россия.

До начала полномасштабного вторжения ей было проще, потому что она имела значительно больше денег, которые можно было тратить на такие страны, как Иран. Сегодня этого меньше, поэтому россияне вынуждены существенно увеличить передачу определенных технологий Ирану.

Вернемся в наши неконспирологические разговоры о том, что сегодня инвестиции в Украину, которая должна обязательно победить в этой войне, – это инвестиции в безопасность. Потому что, когда ты побеждаешь Россию, теряется ключевой фактор финансирования Ирана, а через Иран – всех других проиранских прокси, террористических групп.



Лидер Ирана Ибрагим Райси / Getty Images

Таким образом Иран теряет возможность получить где-то технологии. Потому что технологии такого типа – ракетные или ядерные – никто, кроме России, Ирану не будет передавать. Еще раз подчеркиваю – никто, даже те страны, которые также имеют специфическое видение мирового порядка.

Реальна ли третья мировая война

The Telegraph опубликовало новый сценарий нападения России на НАТО. Журналисты предположили, что Путин мобилизует 200 тысяч солдат и пойдет в новое наступление в Украину весной 2024 года. Летом Россия спровоцирует протесты русскоязычных в странах Балтии и проведет против этих стран кибератаки. Протесты используют как повод для учений в Беларуси и размещения войск в Калининграде. Зимой Россия спровоцирует конфликт в районе Сувалкского коридора. На этом этапе у России и Запада встанет выбор – договариваться или вести войну. Считаете ли вы такой сценарий возможным?

Немного инфантильно это выглядит, если они считают, что дополнительная мобилизация в 200 тысяч человек что-то решит. Люди совершенно не понимают, что такое война, которая идет сейчас на территории Украины. Если мы говорим о мобилизации, то России нужно 2 – 4 миллиона, для того, чтобы по крайней мере прийти к такому сценарию, о котором говорится. Я имею в виду северную Европу.

Но что является реалистичным и что точно будет? Если дальше продолжится такая полузамороженная, стагнационная война, которую мы сегодня имеем, то есть когда нет продвижения по деоккупации, то Россия действительно будет накапливать определенный военный потенциал на границе со странами Балтии или Финляндии. Все для того, чтобы параллельно с кибератаками, атаковать войсками под эгидой "защиты" российского населения, например, в Эстонии. Безусловно, они могут это сделать.

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Это будет такая попытка максимально жестко и окончательно напугать европейские страны, чтобы они согласились на разделение Украины. Мол, договариваемся, что мы (Россия – 24 Канал) берем под контроль определенную территорию Украины, но гарантируем вам подписание договоренностей, что дальше на территорию стран НАТО мы не заходим. Но страны Балтии тоже должны быть нашими, потому что нам нужно контролировать Балтийскую акваторию.

Вот так это будет. Безусловно, это – третья мировая. Она на самом деле уже идет. Просто выглядит не так, как Вторая мировая война, потому что она все же сегодня имеет гораздо больше аспектов.

Россия очень заинтересована в этом. Потому что тогда это будет Океания, а не Россия. Это будет страна, которая постоянно будет находиться в состоянии войны, и пользуясь этим, сможет существенно уменьшить социальную нагрузку на свое государство. То есть люди будут жить в максимально примитивных лагерях и работать на военных производствах.

Так Россия сможет тотально контролировать свою территорию, и одновременно активно атаковать европейский континент. Это то, что будет происходить, и то, что уже происходит.



Российские оккупанты / Getty Images

Единственное фантазийное, что в The Telegraph считают, что Россия проведет дополнительную мобилизацию на 200 тысяч. Фантастически, что эти люди за два года так и не поняли объемы войны в Украине.

Каким будет следующий месяц войны

Кирилл Буданов говорил о том, что следующие полтора месяца еще будет продолжаться наступление России, а потом оно понемногу будет завершаться. Жозеп Боррель заявил, что боеприпасы будут, но не в тех объемах как нам обещали, и до марта нам доставят 525 тысяч снарядов. Так каким будет этот месяц и, собственно, будет ли легче после него?

Сложный вопрос. Месяц точно будет такой, как и до этого, потому что Россия все же продолжает давить на Донецком направлении, концентрирует определенный ресурс. Но это существенно не влияет вообще на то, что происходит в рамках войны в целом.

Будут ли у нас другие возможности? Да, безусловно, потому что произошла переоценка того, что было сделано в 2023, и что надо делать дальше. Понимание, что количество можно победить только качеством инструментов, которые ты используешь, точно есть. Эти переосмысления сейчас как раз масштабируются. Я думаю, что будут продуманы сценарии, которые будут иметь другой вид, чем в 2023 году. И они приведут к существенным положительным последствиям.

Будет ли нам с вами легче до конца войны? Нет. Будет тяжело, потому что такого психоэмоционального состояния, адреналинового эффекта "вау", который был в начале войны, дальше уже не будет. Будет очень сложно, будет много тяжелых вопросов, разочарований. В то же время будет много мотивационного. Каждый сам для себя будет находить мотивационные слова. Да, государство также об этом будет говорить, но каждый сам для себя будет решать, что будет делать дальше.

Я уже в этом не сомневаюсь, поэтому в отличие от многих, гораздо спокойнее отношусь к тому психоэмоциональному негативному фону, на котором сегодня мы работаем. Я точно уверен, что у нас есть огромный каркас, построенный волей большого количества людей, которые точно понимают, как эта война должна закончиться. Потому что в этой войне не может быть компромисса.

Люди, даже несмотря на то, что они могут иметь определенные разочарования, все равно будут идти в том направлении, в котором идут с первого дня войны. Поэтому это большое количество людей на разных направлениях, не только военнослужащие, но и те, кто работают в тылу, волонтеры, – доведут эту войну до конца.