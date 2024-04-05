Такие явления могут усилиться: откуда в Украине взялась пыль из Сахары

Волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла в Украину аномально высокие температуры воздуха, в последние дни захватила еще пыль из Сахары. Последствия таких путешествий сахарского песка украинцы могли наблюдать 2 апреля. И это еще не все, ведь пыль из Сахары снова накроет украинские города в воскресенье, 7 апреля.

По мнению координатора Украинской климатической сети Николая Рябыка, которое он высказал 24 Каналу, благоприятная теплая погода привела к поднятию пыли в верхние слои атмосферы. Вследствие того, что ветровые потоки двигались в нашу сторону, она дошла до Украины.

Смотрите также Местами трудно дышать, ветер очень сильный: пыль из Сахары добралась до Киева

"Фактически сухая и теплая погода способствовала тому, что эта пылевая масса перенеслась на наши украинские города. Таким образом мы увидели ее вживую и поняли, как это – жить в такой среде, как, например, на Севере Африки", – сказал Николай Рябыка.

Глобальное изменение климата касается всех без исключения стран. Это повышение средних температурных показателей. Очевидно, температура влияет на растительный и животный мир, отражается и на человеческой жизни.

Человеческий фактор повлиял на климат

Часто изменение климата несет за собой непредсказуемые последствия: в один день мы можем увидеть пылевую бурю, как это недавно случилось, в другой день – очень сильный ветер. А через месяц, возможно, сильные дожди или ветровалы.

Эти погодные условия будут влиять на нас и дальше, если мы будем продолжать вести привычный нам образ жизни и ничего для этого не делать.

Человеческая природа противодействует этому всему, поскольку является немножко ленивой. Мы привыкли двигаться проторенным путем, используя природные ресурсы, которые у нас есть: леса, ископаемое топливо. Все уже привыкли ездить на автомобилях и, соответственно, этот образ жизни глобальный. Он влияет на нашу планету, а это приводит к усилению климатических изменений,

– отметил координатор Украинской климатической сети.

Чуть ли не ежемесячно у нас происходят температурные рекорды. Но это не означает, что на всей территории планеты станет одновременно очень тепло. Это как раз означает, что погодные условия действительно характеризуются непредсказуемостью: они могут проявиться как повышением температуры, так и наоборот – привести к похолоданию или к другим проявлениям, которых могло не быть до этого на том или ином клочке нашей планеты.

Климат будет меняться и дальше

По прогнозам синоптиков и специалистов, в климате ожидаются значительно более мощные изменения. Можно четко констатировать, что последнее десятилетие стало одним из самых теплых за весь период наблюдений.

Также с каждым годом все больше проявляются стихийные метеорологические явления, которые влияют на нашу планету. Или, например, пыль, которая перенеслась на нашу территорию. Она могла проявляться и раньше, но не так часто или не так активно,

– подытожил Рябыка.

Что делать, если пыль из Сахары вернется