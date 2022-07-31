Он выразил искренние соболезнования родным супругов Вадатурских. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента за этот день.
Заметьте При обстреле Николаева погиб Герой Украины и бизнесмен Алексей Вадатурский
Им не удастся разрушить потенциал Украины, – Зеленский
Алексей и его супруга погибли при обстреле Николаева 31 июля. Ранее в Офисе Президента сказали, что это не случайность, а продуманное убийство.
Именно такие люди, такие компании, именно наш украинский юг гарантировали миру продовольственную безопасность. Так всегда было. И так снова будет. Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины и пройтись по развалинам,
– сказал президент.
Он добавил, что Украина и наши люди могущественнее любых российских ракет или снарядов.