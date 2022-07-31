Він висловив щирі співчуття рідним подружжя Вадатурських. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення президента за цей день.

Зауважте Під час обстрілу Миколаєва загинув Герой України та бізнесмен Олексій Вадатурський

Їм не вдасться зруйнувати потенціал України, – Зеленський

Олексій і його дружина загинули під час обстрілу Миколаєва 31 липня. Раніше в Офісі Президента сказали, що це не випадковість, а продумане вбивство.

Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України та пройтися по руїнах,

– сказав президент.

Він додав, що Україна та наші люди могутніші за будь-які російські ракети чи снаряди.

Звернення Володимира Зеленського за 31 липня: дивіться відео