Об этом одесский городской глава сообщил во время общения с журналистами и представителями СМИ после заседания суда в понедельник, 11 октября.

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Отвечая на вопрос о том, сможет ли найти 30 миллионов гривен на залог, он отметил, что "таких денег у мэра Одессы нет".

Поэтому будем искать деньги, потому что надо выполнить постановление,

– сказал Геннадий Труханов.

Политик добавил, что будет подавать апелляцию, потому что надеялся на решение, которое не удовлетворит ходатайство прокуратуры и не будет применена "мера пресечения".

Обратите внимание! САП просила арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с правом внесения залога в размере 120 миллионов гривен.

Дело Туханова: что известно