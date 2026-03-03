Об этом пишет Дубовецкая территориальная община.

Смотрите также Спас четырех побратимов: на фронте погиб фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский

Что известно об Игоре Мандзюке?

Солдат Мандзюк Игорь Михайлович был стрелком отделения охраны одной из воинских частей. Он умер 28 февраля во время прохождения военной службы.

Военный родился 11 февраля 1984 года в селе Делиево в многодетной семье. Там же окончил школу.

Затем получил профессию повара-бармена в Ивано-Франковске.

Вместе с женой Натальей воспитали двоих детей. Без отца остался сын-студент и дочь-школьница.

Игорь Мандзюк работал автослесарем в автоколонне "Межстроя" в селе Угринов.

А в феврале 2024 был мобилизован. Служил на Волыни, а с 2025 – во Львове.

Игорь Мандзюк оставил после себя пример ответственности, любви к семье и преданности своему делу. Он навсегда останется в памяти родных, друзей и односельчан как добрый семьянин, искренний товарищ и человек, который всегда выполнял свой долг,

– написали на странице Дубовецкой общины.

3 марта примерно в 15:20 просят сформировать живой коридор для встречи траурного кортежа в селе Тустань.

Далее кортеж отправится к родительскому дому в селе Делиево. Там в 19:00 состоится парастас.

А 4 марта в 8:00 кортеж отправится в Ивано-Франковск, где Игоря Мандзюка похоронят.

Потери Украины: последние новости