Про це пише Дубовецька територіальна громада.
Що відомо про Ігоря Мандзюка?
Солдат Мандзюк Ігор Михайлович був стрільцем відділення охорони однієї з військових частин. Він помер 28 лютого під час проходження військової служби.
Військовий народився 11 лютого 1984 року в селі Делієве у багатодітній родині. Там же закінчив школу.
Потім здобув професію кухаря-бармена в Івано-Франківську.
Разом із дружиною Наталею виховали двох дітей. Без батька залишився син-студент та донька-школярка.
Ігор Мандзюк працював автослюсарем в автоколоні "Міжбуду" в селі Угринів.
А у лютому 2024 був мобілізований. Служив на Волині, а з 2025 – у Львові.
Ігор Мандзюк залишив по собі приклад відповідальності, любові до родини та відданості своїй справі. Він назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів та односельців як добрий сім'янин, щирий товариш і людина, яка завжди виконувала свій обов'язок,
– написали на сторінці Дубовецької громади.
3 березня приблизно о 15:20 просять сформувати живий коридор для зустрічі траурного кортежу у селі Тустань.
Далі кортеж вирушить до батьківського дому в селі Делієве. Там о 19:00 відбудеться парастас.
А 4 березня о 8:00 кортеж вирушить до Івано-Франківська, де Ігоря Мандзюка похоронять.
