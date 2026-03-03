Про це пише Дубовецька територіальна громада.

Що відомо про Ігоря Мандзюка?

Солдат Мандзюк Ігор Михайлович був стрільцем відділення охорони однієї з військових частин. Він помер 28 лютого під час проходження військової служби.

Військовий народився 11 лютого 1984 року в селі Делієве у багатодітній родині. Там же закінчив школу.

Потім здобув професію кухаря-бармена в Івано-Франківську.

Разом із дружиною Наталею виховали двох дітей. Без батька залишився син-студент та донька-школярка.

Ігор Мандзюк працював автослюсарем в автоколоні "Міжбуду" в селі Угринів.

А у лютому 2024 був мобілізований. Служив на Волині, а з 2025 – у Львові.

Ігор Мандзюк залишив по собі приклад відповідальності, любові до родини та відданості своїй справі. Він назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів та односельців як добрий сім'янин, щирий товариш і людина, яка завжди виконувала свій обов'язок,

– написали на сторінці Дубовецької громади.

3 березня приблизно о 15:20 просять сформувати живий коридор для зустрічі траурного кортежу у селі Тустань.

Далі кортеж вирушить до батьківського дому в селі Делієве. Там о 19:00 відбудеться парастас.

А 4 березня о 8:00 кортеж вирушить до Івано-Франківська, де Ігоря Мандзюка похоронять.

