Таких людей нельзя терять, – Зеленский о возвращении украинских беженцев и переселенцев

Из-за войны за границу выехало около 4 миллионов человек. Зеленский заявил, что хочет, чтобы они не торопились отказываться от гражданства Украины.

Во время пресс-конференции журналист спросил Зеленского о возвращении украинских беженцев и переселенцев домой. По его словам, из Украины с начала полномасштабного вторжения выехало около 4 миллионов человек. Представитель СМИ поинтересовался, может ли старт переговоров Украина – ЕС побудить их к возвращению в Украину после завершения активных боевых действий, передает 24 Канал.

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Что ответил президент

Глава государства заверил, что помощь переселенцам не снизится. Планируется ли ее увеличение президент пока не может ответить. Это станет ясно до конца года.

Что касается граждан за границей, то, конечно, они все граждане Украины, и мы должны защищать всех граждан, подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что государство будет оказывать поддержку украинцам за границей, тем, кому это очень нужно. Глава государства отметил, что те, кому удастся трудоустроиться, будут иметь другой уровень поддержки.

Зеленский считает, что украинцы будут возвращаться, когда в Украине будет более надежное ПВО, а также из-за того, что Европа будет сокращать программы поддержки.

Президент отметил, что целесообразно думать о множественном гражданстве. Соответствующий закон уже есть. Он касается стран ЕС, где в обозримом будущем будет вся Украина. Таким образом, можно было бы поддержать украинцев, оказавшихся за границей.

По мнению Зеленского, множественное гражданство позволит не потерять людей, начавших устраивать свою жизнь за рубежом. Впрочем, президент их "не спешит отказываться от гражданства нашего государства".

Я думаю, что таких людей нам нельзя терять, и множественное гражданство частично, наверное, решает этот вопрос.

– отметил украинский лидер.