С таким мир еще не сталкивался, – Кошарна о работниках-заложниках Чернобыльской АЭС

Оккупанты продолжают держать в заложниках персонал Чернобыльской атомной электростанции. Подобного инцидента еще не было в мировой практике АЭС.

Об этом в эфире 24 канала рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна. По ее словам, сложно сказать, что там сейчас происходит.

К теме Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка

Кошарна: Военные не понимают уровня опасности

Кошарна отметила, что до сих пор ни у кого нет никакой связи с работниками станции. Более того, нет даже в Госинспекции ядерного регулирования. Там все контролируется.

Очень сложная ситуация. С таким мир еще не сталкивался,

– подчеркнула она.

Эксперт по ядерной энергетике подчеркнула, что сейчас единственное, что можно точно сказать, что в связи с заходом тяжелой техники через территорию Беларуси уровень радиации повысили в 20 раз.

"Военные не понимают уровня опасности пребывания там. Они без средств защиты и дозиметров", – сказала она, напомнив, что неизвестно, в каких условиях находятся работники АЭС, которые фактически находятся под пытками врага.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!