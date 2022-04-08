Такого количества еще не эвакуировали: на Луганщине автобусы вырвались из-под обстрелов
Источник:Сергей Гайдай
Из Горного на Луганщине удалось эвакуировать 640 человек. Такого количества жителей за один коридор из города раньше еще не вывозили.
Также удалось вывезти людей из Рубежного. Об этом сообщил Сергей Гайдай 8 апреля.
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Автобусам удалось вырваться из Горного, вернуться и забрать всех собравшихся. Сразу 640 человек оттуда мы не эвакуировали. Это жители Горного, Золотого и близлежащих населенных пунктов,
– говорится в сообщении.
Из Рубежного в Днепр также отправились 30 жителей. Также эвакуировали всех, кто пришел к местам собраний в Новодружеске и Приволье. Количество уточняют.
Также в Рубежное доставили гуманитарный груз. Из подвалов Северодонецка и Лисичанска спасли 8 инвалидов.