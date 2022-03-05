Такого количества пассажиров наш вокзал еще не видел, – Садовый назвал число беженцев

Украинцы продолжают бежать от войны в западные регионы страны или даже за границу. Лишь через львовский вокзал ежедневно проходит в среднем 30 – 40 тысяч человек.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в своем телеграм-канале.

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По его словам, кто-то ждет поезд в Польшу, кто-то автобусом добирается до границы, еще часть остаются во Львове.

Такого количества пассажиров наш вокзал еще не видел. Но в беде мы не оставим никого! Это наши люди. Это наша война. И победа тоже будет нашей,

– заявил Садовый.

Десятки организаций и сотни волонтеров работают на вокзале и делают все возможное для обеспечения комфорта и порядка.

Добавим, что более миллиона украинцев вынуждены были уехать только за первую неделю. Впрочем, до сих пор остается много других семей, которые переезжают как внутри страны, так и за ее пределами.

Куда выезжали украинцы

Из 1 209 976 сбежавших беженцев более половины – перешли в Польшу, еще 111 тысяч беженцев бежали в другие европейские страны.



Куда выезжали украинцы на фоне войны / Карта CNN

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