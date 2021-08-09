"Такого кошмара при жизни не могу вспомнить": в Бердянске нашествие комаров

В Бердянске люди не выходят на улицы после 21 часа и закрывают окна. Все из-за нашествия комаров.

Депутаты с 5 августа пытаются разрешить ситуацию. Они организовали обработку города от насекомых.

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В Бердянске нашествие комаров

Курортный Бердянск страдает от комаров. Депутат горсовета Олег Бойко рассказал, что из-за насекомых после 21 часа нереально выйти на улицу. Поэтому люди сидят дома и закрывают окна.

9 часов вечера, но ни одного человека на улице. Такова реальность. Люди спят, потому что на улице находиться невозможно, поскольку большое количество комаров,

– отметил Бойко.

Поэтому депутаты решили обработать территорию, распылив специальные химические средства. Прежде всего будут обрабатывать детсады, затем – жилые районы.

Предварительно известно, что деньги на обработку города выделили еще весной. Но службы не начали заниматься обработкой. Объединились местные депутаты, которые и начали процесс обработки города. Однако жители утверждают, что насекомые есть также и днем:

И центр города, среди бела дня, комары ведут активное нападение. Такого кошмара за всю жизнь свою не могу припомнить! В тайге не была, но по документальным фильмам создается впечатление, что живем не в курортном городе, а действительно в тайге;

В тайге не была, но по документальным фильмам создается впечатление, что живем не в курортном городе, а действительно в тайге; А центр? Комаров жуть днем – уйма! Нет сил.