Такого масштаба раньше не было: во многих регионах России власти массово закупают могилы

Власти России решили обеспечить своих граждан самим необходимым. Так, она начала массово закупать могилы, поскольку сами россияне не в состоянии оплатить похороны.

О масштабных закупках могил в мае говорит портал государственных закупок России. Тогда появился ряд лотов, предусматривавших организацию захоронений. Причем, говорилось об абсолютно разных городах страны и дешевизне самого процесса.

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Захоронения организуют на скорую руку

Не нужно угадывать, что стало причиной роста количества заказов на рытье могил от государства. Больше удивляет тот факт, что этот процесс предусмотрен именно для тех, у кого не было родственников или незащищенных социальных групп. Возникает риторический вопрос: выплачивают ли средства родным за их "двухсотых ваньок".

Если говорить о цифрах, то они очень демонстративны. Например, в одном только Хабаровском крае появился заказ на сразу 700 могил . Для сравнения, 6 лет назад аналогичный контракт предусматривал рытье 120 могил. И что интересно, он обошелся государству гораздо дороже. Это свидетельствует о том, что захоронения происходят на скорую руку с максимальной экономией.



На сайте закупок появился лот на 700 могил в Хабаровском крае / Скриншот

Подобные "групповые" заказы можно наблюдать и в ряде регионов. В частности, Красноярске, Челябинской области, Карелии, а также Мурманске.

Тем временем креативные ритуальщики из Москвы решили немного прокачать свой бизнес. Они пробуют занять еще одну нишу. Для этого делают акцент в своих буклетах на социальной помощи на погребение. Ее, напомним, выплачивают "ветеранам боевых действий и действующим военнослужащим".



В Москве призывают использовать социальную помощь для захоронений / Фото с телеграммы "Оперативный ВСУ"

К слову, в России заказов на рытье могил должно стать гораздо больше. Но ведь бойцы "второй армии мира" оставляют своих прямо на поле боя. Поэтому и к погребению добираются явно не все "двухсотые", а их среди россиян много.

ВСУ уничтожили 31,5 тысячи кафиров

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 31 500 российских захватчиков . Сразу оговоримся, что эта цифра приблизительна и растет с каждым днем. А вести точную статистику просто невозможно, ведь упорные бои все еще продолжаются.

Кроме того, у врага стало гораздо меньше техники. В металлолом за три месяца превратили 1393 танка, 3420 боевых бронированных машин, 703 артиллерийские системы, 213 РСЗО, 96 единиц средств ПВО, 2406 автомобилей и автоцистерн, а также 53 единицы специальной техники.

А еще на балансе вражеской армии стало на 212 самолетов, 178 вертолетов, 559 БпЛА, 125 крылатых ракет и 13 судов меньше.

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