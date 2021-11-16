В столице Тасмании зафиксировали самую холодную с 1953 года ноябрьскую ночь. В районах Западного и Центрального плато выпало до 30 сантиметров снега.
Между тем Мокрый снег и мороз до -11: в Украину идет похолодание
Снегопады должны постепенно прекратиться
Представитель метеорологического бюро Белинда Хаус сообщила, что снегопады постепенно прекратятся в течение 16 ноября. В других частях острова погода тоже не будет радовать – запад, центр и юг накроют ливни.
В городе Кресси температура опустилась до всего +1 градуса. Метеорологи говорят, что холодный воздух пришел из Антарктиды.
Смотрите фото из заснеженной Тасмании / Фото из СМИ и соцсетей:
Австралийский штат засыпало снегом / видео из твиттера и инстаграм:
Кратко о последних стихийных бедствиях в мире и аномальных явлениях:
- В Канаде прошли мощные ливни. На некоторых автомагистралях произошли оползни.
- В США в плену непогоды оказались несколько штатов. Стихия повредила дома и повалила много деревьев.
- 5 ноября столицу Индии накрыл густой смог. Загрязнение было токсичным.
- В конце октября в Объединенных Арабских Эмиратах обнаружили большой водяной смерч.