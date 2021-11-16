В столице Тасмании зафиксировали самую холодную с 1953 года ноябрьскую ночь. В районах Западного и Центрального плато выпало до 30 сантиметров снега.

Между тем Мокрый снег и мороз до -11: в Украину идет похолодание

Снегопады должны постепенно прекратиться

Представитель метеорологического бюро Белинда Хаус сообщила, что снегопады постепенно прекратятся в течение 16 ноября. В других частях острова погода тоже не будет радовать – запад, центр и юг накроют ливни.

В городе Кресси температура опустилась до всего +1 градуса. Метеорологи говорят, что холодный воздух пришел из Антарктиды.

Обратите внимание! Главная опасность может ждать водителей, ведь многие участки покрыты снегом или гололедом. Руководителей просят включать фары в условиях ухудшенной видимости.

Смотрите фото из заснеженной Тасмании / Фото из СМИ и соцсетей:

Австралийский штат засыпало снегом / видео из твиттера и инстаграм:​

Кратко о последних стихийных бедствиях в мире и аномальных явлениях: