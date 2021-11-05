Жители проснулись от ядовитого смога уже на следующий день после празднования. Праздник Дивали является одним из главных индийских и индуистских событий.

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Индийцы сами сознательно загрязнили страну

В Нью-Дели зафиксировали наибольшее загрязнение воздуха. Это произошло за весь год после нарушения запрета на фейерверки. Жители проснулись от ядовитого смога уже на следующий день после празднования.

Обратите внимание! Индекс качества воздуха (AQI) вырос до 451 из 500 – максимума, зафиксированного в 2021 году. Подобная ситуация влияет на здоровье людей.

В Индии токсический воздух ежегодно убивает больше миллиона граждан. Власть ежегодно запрещает фейерверки, чтобы улучшить ситуацию. Однако это редко соблюдается. Правительство обвиняют в том, что оно не предпринимает достаточно решительных шагов для сдерживания массового загрязнения.



Столицу Индии окутал ядовитый смог / Фото Sky News

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