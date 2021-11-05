Жители проснулись от ядовитого смога уже на следующий день после празднования. Праздник Дивали является одним из главных индийских и индуистских событий.
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Индийцы сами сознательно загрязнили страну
В Нью-Дели зафиксировали наибольшее загрязнение воздуха. Это произошло за весь год после нарушения запрета на фейерверки. Жители проснулись от ядовитого смога уже на следующий день после празднования.
В Индии токсический воздух ежегодно убивает больше миллиона граждан. Власть ежегодно запрещает фейерверки, чтобы улучшить ситуацию. Однако это редко соблюдается. Правительство обвиняют в том, что оно не предпринимает достаточно решительных шагов для сдерживания массового загрязнения.
Столицу Индии окутал ядовитый смог / Фото Sky News
Жизнь Индии: последние новости
- ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса под названием Covaxin для использования в условиях чрезвычайной ситуации. Препарат разработала компания Bharat Biotech.
- В Индии удивляет туристов крокодил-вегетарианец. Самка крокодила, по имени Бабия, живет в индуистском храме уже 70 лет.
- Из-за сильных ливней в Гималайском штате в Индии возникли наводнения. Они унесли жизни почти полусотни человек.